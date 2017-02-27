В 2017 г. число устройств интернета вещей превысит население Земли

Ожидается, что уже в текущем году количество устройств интернета вещей по всему миру превысит число людей и составит 8,4 млрд. К 2020 г. таких устройств по всему миру будет больше 20 млрд, а ежегодные расходы в этой сфере достигнут $3 трлн.

Число устройств интернета вещей будет расти на 35% в год

К концу 2017 г. в мире будет насчитываться около 8,4 млрд устройств интернета вещей, подключенных к сети. Это говорит о росте на 31% за год, сообщается в новом исследовании от компании Gartner. Из этих 8,4 млрд устройств около 63% будут использоваться потребителями, тогда как остальные 37% будут устанавливаться и применяться бизнесом.

Исследователи ожидают, что в период до 2020 г. число подключенных к интернету устройств будет расти в среднем на 35% в год. Таким образом, к 2020 г. их число превысит отметку в 20,4 млрд. Расходы на приобретение устройств интернета вещей и связанные с ними сервисы в 2017 г. достигнут $2 триллионов, а основными драйверами роста данного рынка станут Китай, Северная Америка и Западная Европа – в этих регионах будет размещаться 67% всех устройств.

«Потребительские устройства остаются наиболее популярными. Их число в текущем году составит 5,2 млрд или около 63%. Бизнес будет использовать в своих целях еще 3,1 млрд устройств интернета вещей в текущем году. Для потребителей основными типами устройств интернета вещей остаются автомобили, «умные» телевизоры, цифровые ТВ-приставки и т.д. В то же время, у бизнеса наибольшей популярностью пользуются «умные» электронные весы и камеры видеонаблюдения», – говорится в отчете.

В 2018 г. рост интернета вещей ускорится

Ожидается, что к 2018 г. общее число подключенных устройств интернета вещей вырастет до 11,19 млрд. В 2018 г. должно произойти увеличение популярности данных устройств благодаря росту применения по всему миру ряда бизнес-решений, среди которых физические системы безопасности и контроля доступа, а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Число такого рода устройств интернета вещей в 2017 г. должно составить 1,5 млрд, а за три года этот показатель увеличится до 4,38 млрд.

Впрочем, аналитики ожидают, что в 2020 г. потребительские устройства интернета вещей по-прежнему будут доминировать. Их количество к 2020 г. должно составить 12,86 млрд, тогда как число устройств, применяемых в различных отраслях бизнеса, (среди которых датчики процесса для электрических генерирующих установок, производственные и геолокационные устройства) вырастет с 1,64 млрд в 2017 г. до 3,17 млрд в 2020 г.



Интернет вещей растет, но не так быстро, как ожидалось

Следует отметить, что, несмотря на достаточно быстрый рост числа устройств интернета вещей, на сегодняшний день его темпы ниже, чем компания Gartner прогнозировала в 2014 г. Тогда эксперты предсказывали, что к 2020 г. количество подключенных девайсов составит 25 млрд. Впрочем, ранее прогноз расходов на устройства интернета вещей составлял $2 трлн в год, тогда как сейчас он был повышен до $3 трлн.

Расходы на различные сервисы, связанные с устройствами интернета вещей, в текущем году достигнут $273 млрд.

Согласно данным Gartner, в прошлом году потребители и компании потратили на устройства интернета вещей в сумме около $1,4 трлн, в 2017 г. эта сумма возрастет до $1,7 трлн, а к 2020 г. увеличится до $2,9 трлн. Расходы на различные сервисы, связанные с устройствами интернета вещей, в текущем году достигнут $273 млрд.

«Множество решений в сфере ИТ в ближайшее время будет приниматься с учетом развития технологий интернета вещей», — отметила Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Data Systems (HDS) в North EMEA. — От концептуальных исследований индустрия будет переходить к разработке реальных проектов и формированию экосистемы подходящей для IoT-оборудования. Уже сейчас такие предприятия, как Hitachi Insight Group, поставляют на рынок открытые, адаптированные, верифицируемые и безопасные решения для инфраструктуры интернета вещей. Все продукты и услуги специалисты Insight Group создают на базе собственной открытой IoT-платформы Lumada. Наиболее продуктивные разработки сегодня ведутся в области решений для обеспечения общественной безопасности: так, недавно Insight Group выпустила на рынок технологию для «умных» городов и цифровых предприятий — Hitachi Video Analytics. Решение сочетает в себе инновационные разработки в области компьютерного зрения и мощные аналитические средства, позволяющие в режиме реального времени контролировать безопасность городских вокзалов, аэропортов или предприятий. Технология имеет функцию распознавания лиц и обнаружения мошеннических или противоправных действий и станет незаменимой в современных мегаполисах», — сказала Ирина Яхина.

