Эксперты: грядет новый этап эволюции систем хранения данных

Аналитики исследовательской компании Gartner рассказали о ближайшем будущем корпоративных систем хранения данных. По мнению экспертов, в ближайший год бизнес сделает шаг навстречу высоким технологиям, чтобы противостоять конкурентам, не повышая при этом расходы на ИТ.

Аналитики Gartner представили отчет по глобальному развитию систем хранения данных и трендам отрасли в 2017 г. Эксперты учли нынешний уровень эволюции аппаратного и программного обеспечения и облачных технологий, а также рассказали, что будет происходить с системами хранения дальше.



Согласно отчету «2017 Strategic Roadmap for Storage» от Gartner, компаниям, разрабатывающим системы хранения данных, необходимо сосредоточиться на создании гибких и автоматизированных решений – именно в них, по мнению экспертов, сейчас больше всего нуждается рынок. Ключевой особенностью таких систем должна стать более низкая стоимость хранения при повышении производительности.



В отчете отмечено, что к облачным системам хранения бизнес все еще относится противоречиво: потенциальные клиенты настроены оптимистично, в то время как ИТ-сектор пока проявляет осторожность.



Gartner продолжает подвигать идею бимодальной модели организации корпоративных ИТ, подчеркивая, что эта модель развития СХД является наиболее перспективной. Предполагается, что в ближайшие время бизнес изберет именно этот тип организации процессов: бимодальная модель предполагает, что ИТ-команда предприятия разделится на две части. Одна из них будет отвечать за обеспечение надежности текущих бизнес-процессов, а вторая – за адаптацию новых технологий и ускорение вывода на рынок новых услуг.



Отчет Gartner: К облачным системам хранения бизнес все еще относится противоречиво

Таким образом, Gartner рекомендует рационально внедрять новые технологии, повышающие производительность и сочетающие простоту использования с относительно невысокой стоимостью. Для достижения этой цели Gartner в исследовании дает несколько рекомендаций по модернизации инфраструктуры хранения данных в 2017 г.



Новые решения в сфере хранения



По мнению Gartner, новые разработки в сфере систем хранения данных должны быть сосредоточены на создании гибких и автоматизированных решений с высокой производительностью, возможностью расширения и разумной конечной стоимостью для потребителя. Поэтому большое распространение получат твердотельные диски (SSD) и гиперконвергентные интегрированные системы (HCIS). Кроме того, будет расти интерес к программному обеспечению для систем хранения и упрощенным интегрированным устройствам резервного копирования.



Новым этапом эволюции систем хранения станут программно-определяемые хранилища (SDS), в которых программное обеспечение отделено от аппаратного. SDS будут развиваться в двух направлениях: как часть HCIS, которая использует независимые от гипервизора инфраструктурные решения, а также в качестве платформы с распределенными файловыми хранилищами для дезагрегированных, неструктурированных данных.



На данном этапе развития важной задачей становится сокращение затрат или хотя бы сохранение их на текущем уровне при одновременном повышении производительности систем. Интерес к SDS, упрощенному резервному копированию и внедрению HCIS обусловлен главным образом ожиданиями снизить затраты на ИТ и повысить производительность труда сотрудников компании.



Несмотря на относительно высокую стоимость, SSD-диски благодаря своей превосходной производительности имеют все шансы заменить массивы среднего и высокого уровня хранения. В свою очередь, гиперконвергентные решения снижают стоимость эксплуатации за счет изменения цепей поставок и подходов к управлению программным обеспечением. Это позволит компаниям лучше управлять своими расходами на хранение данных.



Отметим, что расчет затрат на хранение – масштабная проблема: в данный момент предприятиям трудно рассчитать потребность в емкости СХД и, соответственно, конечную стоимость инфраструктуры для хранения данных.



Цена твердотельных устройств для хранения в расчете на терабайт уже значительно снизилась, и, по словам аналитиков Gartner, эта тенденция продолжится. Одновременно с этим улучшились производительность, надежность и простота использования ИТ-решений. Хранение стало более гибким и легким для масштабирования, при этом у бизнеса возникает меньше проблем с администрированием устройств на низком уровне. Несмотря на то, что массивы накопителей могут располагаться на разных площадках, управление ими перемещается в головные центры обработки данных. Это связано с тем, что компаниям-клиентам слишком затратно нанимать технический персонал для локальной поддержки удаленных друг от друга СХД.



Облачные хранилища



Облачные хранилища все еще остаются предметом дискуссий. Потенциальные пользователи в целом оптимистично настроены относительно облачных сервисов и их перспектив, а ИТ-компании осторожны в своих оценках.

Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Data Systems (HDS) в North EMEA:

ИТ-стратегии, ориентированные на облака – это залог конкурентоспособности для современного бизнеса. В ближайшее время российские компании будут применять облачные технологии для мониторинга, обслуживания рабочих нагрузок, управления безопасностью и расширения объема хранимых данных. Для того, чтобы упростить переход в облако, компания HDS рекомендует своим клиентам использовать технологии виртуализации и конвергентные решения, которые сегодня предложены рынком во всем разнообразии. Кроме того, хорошо себя зарекомендовало объектное хранение данных: оно упрощает сбор данных из разных источников, внутренний поиск и дает возможность обращаться к данным с мобильных устройств. ИТ-стратегии, ориентированные на облака – это залог конкурентоспособности для современного бизнеса. В ближайшее время российские компании будут применять облачные технологии для мониторинга, обслуживания рабочих нагрузок, управления безопасностью и расширения объема хранимых данных. Для того, чтобы упростить переход в облако, компания HDS рекомендует своим клиентам использовать технологии виртуализации и конвергентные решения, которые сегодня предложены рынком во всем разнообразии. Кроме того, хорошо себя зарекомендовало объектное хранение данных: оно упрощает сбор данных из разных источников, внутренний поиск и дает возможность обращаться к данным с мобильных устройств. Кроме перечисленных тенденций можно выделить также желание бизнеса отказаться от «вендорного зоопарка»: руководители предприятий больше не воспринимают ИТ-инфраструктуру как собственность – они стремятся пользоваться ей как услугой, подключить которую так же просто, как дополнить или отключить. Помимо этого, для крупного бизнеса в последнее время характерно обращение к технологиям анализа больших данных и решениям интернета вещей. Многие взяли курс на аналитику: с помощью сбора и грамотной интерпретации данных бизнес старается определить настроения своих клиентов, тренды рынка и перспективы развития.

Тем не менее, по прогнозу Gartner, большинство компаний будут по-прежнему использовать облачные технологии в качестве элемента инфраструктуры как услуги (IaaS). Гибридные облачные решения, которые соединяют корпоративный центр обработки данных с публичным облаком, имеют существенные ограничения производительности. Также замедляют развертывание облачных СХД стоимость и сложность извлечения данных из общедоступного облака. Об этом свидетельствуют низкий уровень внедрения облачных шлюзов хранения данных и медленное распространение корпоративных облачных хранилищ для резервного копирования и восстановления.



Однако внедрение гибридных облаков может ускориться по мере роста пропускной способности коммуникационных сетей. Стоимость передачи данных упадет, и они будут легко перемещаться между локальными и публичными облаками: такими, как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и VMware.



В современных облачных СХД присутствуют массивы высокопроизводительных SSD-накопителей и применяются новейшие алгоритмы шифрования. Благодаря этому компании все чаще перемещают критически важные приложения в общедоступные облака.



По мере роста спроса на корпоративные публичные облака будет увеличиваться спектр услуг от поставщиков. По мнению аналитиков Gartner, облачные хранилища с SSD-массивами будут играть все более важную роль по мере развития технологий машинного обучения.



Бимодальность – новое будущее корпоративных ИТ?



Рост объемов данных в современных организациях может существенно опережать возможности бюджета, выделенного на персонал и оборудование для корпоративного ИТ-подразделения. По мнению экспертов Gartner, чтобы развиваться, бизнесу необходима эффективная система организации данных, включая твердотельные диски и гиперконвергентные решения. В настоящее время поставщики услуг хранения должны развивать свои сервисы и предлагать новые модели обслуживания, то есть превращать свои решения из обычных хранилищ в инструмент поддержки основных бизнес-процессов клиентов.



Несколько лет назад аналитики Gartner предложили так называемую бимодальную систему организации ИТ-систем предприятия. По прогнозу экспертов, к концу нынешнего года по такому принципу будут построены ИТ-подразделения около 75-80% предприятий в Северной Америке, Европе и странах Азии.



Суть бимодального принципа заключается в разделении процессов управления ИТ-ресурсами на два направления: обеспечение транзакционных процессов компании и работа с внешними ресурсами, включая клиентов. Каждое из направлений предполагает определенный тип организации, и установка продуктивной связи между обоими ИТ-подразделениями – задача для поставщиков СХД. В то же время плавный переход между двумя полюсами бимодальной структуры позволит повысить конкурентоспособность бизнеса и принести новую прибыль.

