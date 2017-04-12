Как ИТ-директору подготовить компанию к цифровой трансформации?

Сегодня цифровая трансформация является одной из самых острых тем для руководителей бизнеса. Поставщики товаров и услуг вынуждены меняться, полностью перестраивая свои бизнес-процессы в соответствии с требованиями клиентов и текущими трендами. Во главе процесса трансформации традиционно стоит руководитель бизнеса, имеющий свое представление о преобразованиях в рамках цифровой среды, но зачастую ключевой вклад в формирование этого представления вносит ИТ-директор, в руках которого сосредоточена информация о технологических ресурсах предприятия. Как не остаться в тени и использовать все возможности для успешной цифровой трансформации? Несколько ответов на этот вопрос дал Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Data Systems в России и СНГ.

Цифровая трансформация меняет методы ведения бизнеса, позволяя цифровым компаниям нарушить статус-кво при выходе на новые рынки. В основе цифровых преобразований лежат новые технологии: в ИТ, например, это флеш-, облачные и программные решения, меняющие повседневную работу ИТ-директора. Современные ИТ-специалисты обеспокоены тем, что рынок не будет испытывать необходимость в их работе из-за господства облачных технологий и IaaS. Такая вероятность действительно существует — но все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то, что роль ИТ-департамента быстро меняется, его «ненужность» в будущем явно преувеличена.

Готовность к цифровой трансформации

В совместном исследовании аналитиков издания Forbes Insights и компании Hitachi приводился опрос 600 руководителей предприятий из различных отраслей и разных географических регионов. Цель исследования — узнать у руководителей об их готовности к цифровой трансформации, сложностях, препятствиях и преимуществах, которые появляются в процессе перемен.

Цифровая трансформация бизнеса требует работы в команде — это играет ключевую роль.

По результатам опроса, более половины участников утверждают, что цифровая трансформация бизнеса является стратегическим приоритетом в их компаниях. При этом большинство из них (около 61%) уже встало на путь конкретных преобразований, имеющих под собой все необходимые ресурсы и четкую стратегию, а еще 13% считают свою компанию лидером в области цифровизации. Более 91% респондентов наблюдают увеличение доходов предприятия от данных и аналитики. Кроме того, 53% опрошенных считают, что компании, специализирующиеся в области ИТ, лучше всего подготовлены к цифровой трансформации, а ее распространение в масштабе всего предприятия является ключом к успеху.

Еще вчера руководитель ИТ-отдела отвечал, в основном, за широкий спектр «технических» задач: от планирования и модернизации вычислительных мощностей до миграции данных. С наступлением цифровой эпохи акцент в работе ИТ-подразделения смещается на извлечение ценной для бизнеса информации из новых или уже накопленных данных. И теперь, когда у ИТ-руководителя компании есть возможность более полно использовать потенциал данных и, как следствие, более глубокое понимание внутренних процессов, как он может стать драйвером изменений, которые увеличат ценность всех цифровых преобразований?

План действий

Новые возможности уже на горизонте, поэтому составьте план преобразований. Никто лучше вас не знает, где и как хранятся данные. Сформулируйте график существующей архитектуры и обозначьте те проблемы, которые мешают бизнесу работать более эффективно. Распишите приблизительный график цифровой трансформации, включающий поэтапный переход на новые архитектуры. Это может быть консолидация устаревших серверов или, например, перемещение функций резервного копирования и архивирования в частное или общедоступное облако.

Изучите новые архитектуры хранения (например, объектное хранилище) и предположите, какую компанию можно выбрать в качестве поставщика ИТ-услуг для бизнеса. Время трансформации идеально для поиска новых архитектур и решений, поэтому потребуется потратить некоторое время, чтобы как следует изучить продукты, которые можно добавить в свой ИТ-инструментарий.

Цифровая трансформация бизнеса требует работы в команде — это играет ключевую роль. Новая парадигма современного рынка заключается в том, что ИТ выступят на первый план бизнес-инициатив, в особенности — во всем, что касается извлечения выгоды из данных. Цифровая трансформация станет своего рода «новым маркетологом»: она поможет бизнесу лучше понять клиентов и выйти на новые рынки. Подход маркетинга, ориентированного на данные, потребует тесного взаимодействия с ИТ-департаментом для достижения бизнес-целей.

Совместно с командой маркетинга, вы сможете определить какие новые услуги в вашем ИТ-инструментарии могут повысить эффективность маркетинговых инициатив. Таким образом, вы одновременно включаетесь в процесс цифровых преобразований и обретаете новых союзников.

Используйте опыт поставщиков, это обширный бесплатный ресурс. Возможно, что прошло уже достаточно времени с тех пор, как вы получали свежие новости об обновлении портфелей от своих ИТ-вендоров. Настало время обсудить с ними этот вопрос и узнать о новых решениях, предлагаемых рынком, и их возможностях.

Подготовьтесь и задайте вопросы о том, как поставщик помогает решать задачи модернизации центров обработки данных на основе конкретных кейсов. Брифинг с поставщиком — это также отличный способ узнать больше о передовом опыте ИТ и решений, используемых другими компаниями.

Центр обработки данных будущего не будет похож на ЦОД настоящего, и инструменты, имеющиеся в вашем распоряжении, также будут отличаться. Поэтому уделите некоторое время изучению основ работы ЦОДа — это поможет вам при разработке новых решений.

Запланируйте регулярные встречи с вашими разработчиками, стимулируя обсуждение новых идей, будь это новейшие API, или возможности, связанные с использованием открытого исходного кода.

Сегодня, как никогда, можно сказать, что все дело в данных: в их сборе, интеграции и использовании алхимии аналитики для превращения информации в реальную ценность для бизнеса. А возможности интернета вещей? Будьте в курсе новинок и примите участие в разработке усовершенствованных продуктов или решений, причем с самого начала, поскольку так вы сможете активно участвовать в формировании будущих стратегий бизнеса на основе технологий.

Успешная карьера во времена радикальных перемен зависит от способности ИТ-менеджера быть открытым для новых идей и методов. Роль менеджера по информационным технологиям изначально составной частью процесса цифровой трансформации, но в будущем она станет еще более многоплановой и ведущей. Готовы встать во главе перемен?



Анастасия Краснянская