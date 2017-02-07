М.Видео: Как не оказаться втянутым в матрицу?

Технологии становятся все более универсальными и совершенными. На фоне их стремительного развития сроки реализации проектов сокращаются до минимума – иначе они могут так и не успеть доказать свою эффективность. О том, как организована работа крупнейшего российского ритейлера на рынке электроники, новых ИТ-проектах и технологиях будущего в интервью CNews рассказал Сергей Сергеев, директор по информационным технологиям «М.Видео».

CNews: Что представляет собой ИТ-инфраструктура «М.Видео»?

Сергей Сергеев: «М.Видео» – это почти 400 магазинов, распределенных по всей территории Российской Федерации от Владивостока до Калининграда. Кроме того, у нас реализованы сквозные бизнес-процессы, связывающие интернет-магазин со стационарными торговыми точками. Куда бы ни обратился покупатель – на сайт или в розницу, – он получит одинаковое предложение, одинаковый сервис, одинаковые условия. Выходит, что каждый магазин фактически является еще и интернет-магазином: ведь он выдает клиенту созданный им интернет-заказ.

Наша инфраструктура огромна – это более 1000 каналов связи, более 1500 единиц серверного оборудования, более 15 000 пользователей, более 10 000 рабочих станций.

CNews: Как организовано управление ИТ-инфраструктурой?

Сергей Сергеев: Управление ИТ-инфраструктурой централизовано и осуществляется из головного офиса в Москве. У нас нет ни одного ИТ-специалиста в регионах, за пределами центрального офиса – все работы там переданы на аутсорсинг. По такой схеме мы работаем уже более 10 лет. Со всеми партнерами заключены определенные соглашения об уровне сервиса: например, при обслуживании рабочих станций и серверов используются так называемые гарантии «Next business day», которые требуют неукоснительного соблюдения. На аутсорсинг передано обслуживание некоторых сервисов и ресурсов, находящихся в центральном офисе. Например, обслуживание комплекса SAP с точки зрения оборудования и ПО или работа первой линии технической поддержки.

С учетом того, что сейчас «М.Видео» развивается очень активно – по отдельным направлениям годовой рост составляет порядка 30% – наша инфраструктура постоянно расширяется, внедряются новые системы, растут требования к их надежности.

CNews: Какие системы являются основой вашей инфраструктуры?

Сергей Сергеев: ИТ-ландшафт «М.Видео» состоит из трех крупных блоков: розничная торговая система, система интернет-торговли и бэкэнд-системы – у нас внедрено более 40 модулей SAP: ERP, финансы, HR, отчетность, HANA, Transportation Management, Work Force Management и пр.

В связи с тем, что телекоммуникации в России пока находятся в стадии развития и предъявляемые нами требования к их надежности не всегда могут быть выполнены, наша розничная торговая система децентрализована – в каждом магазине есть собственное серверное оборудование, на котором она работает. При этом, конечно, все данные агрегируются в центральном офисе, SAP системы используется централизовано.

CNews: В чем коренное отличие инфраструктуры крупного ритейлера от инфраструктуры, например, банка?

Сергей Сергеев: «М.Видео» – крупная, публичная компания, ее акции торгуются на бирже с 2007 года. У столь масштабного бизнеса требования к инфраструктуре похожи: ИТ-сервисы должны быть надежными, иметь уровень отказоустойчивости на уровне 99,99%. Почему для банков так важна инфраструктура? Потому что минута простоя обходится им слишком дорого. Наша компания, особенно с учетом роста онлайн-бизнеса, находится в аналогичной ситуации. Возможно, к некоторым системам мы не предъявляем таких жестких требований, но во всем, что касается ERP, торговых систем магазина и интернет-торговли, мы давно используем кластеризацию, дублирование и даже катастрофоустойчивые решения, доступные далеко не каждому банку. У нас есть отдельный центр обработки данных, в котором хранятся копии критичных систем, сделанные с помощью технологий репликации данных Hitachi Data Systems.

Зрелость инфраструктуры позволяет нам использовать и зрелые бизнес-приложения. И я считаю, что в некоторых направлениях мы вплотную приблизились к самым передовым банкам. Ведь скорость обработки онлайн-транзакций и вообще любой информации постоянно растет, клиенты хотят общаться с сайтом так же быстро и удобно, как с консультантом в магазине. И мы просто обязаны предоставить им такую возможность.

CNews: Сколько у вас дата-центров? Где они расположены? Как разграничены их функции?

Сергей Сергеев: У нас два ЦОД. Оба они расположены в Москве: основной – на территории центрального офиса, а резервный – на арендованных у компании «Крок» площадях.

CNews: Какая инфраструктура СХД реализована на этих площадках на данный момент?

Сергей Сергеев: СХД мы используем уже более 12 лет. На первом этапе это были небольшие массивы, а около 7 лет назад мы перешли на Hi-End оборудование Hitachi Data Systems (HDS). Тогда мы не рассматривали иных вариантов, кроме Hitachi, но сегодня у нас есть возможность усовершенствовать работу инфраструктуры, дополнив решения HDS технологиями других производителей. Впрочем, в основе инфраструктуры были и остаются технологии Hitachi Data Systems. Мы используем множество их решений как среднего, так и старшего уровня.

В настоящее время в нашем основном ЦОД хранится примерно полпетабайта данных – это продуктивные данные, включая тесты и среды разработки.

CNews: Несколько лет назад для создания аналитической системы на базе SAP BW on SAP HANA было выбрано типовое комплексное решение от HDS USP Select for SAP HANA. Чем был обусловлен выбор? Как показало себя решение от HDS?

Сергей Сергеев: Более пяти лет назад мы приняли решение о создании в «М.Видео» аналитической системы на базе SAP HANA. Это программно-аппаратный комплекс, который состоит из программного решения (фактически – inmemoryбазы данных) и оборудования. На тот момент HDS выходила на российский рынок с серверным оборудованием, которое было сертифицировано для SAP HANA. И мы решили попробовать. Вместе с СХД Hitachi мы приобрели еще и сервера этой компании. Все приобретенное оборудование очень неплохо себя зарекомендовало и до сих пор работает.

Сергей Сергеев: Мы движемся в сторону матрицы

Проект был непростой – ведь мы выбрали новое решение, которое только недавно прошло сертификацию. На сегодняшний день оно все так же стабильно работает, у нас нет никаких замечаний по функционированию оборудования. Но SAP HANA развивается, и это приводит к необходимости модернизации аппаратной платформы – в ближайшее время мы будем делать это в третий раз. Сегодня оперативная память SAP HANA составляет 4 терабайта, в следующем году мы планируем увеличить ее до 6 терабайт. Нашей компании это необходимо, ведь мы используем SAP HANA не только для построения аналитических отчетов, но и для обработки больших данных.

CNews: Каковы планы по развитию СХД? Какие решения вы планируете использовать?

Сергей Сергеев: Пока мы работаем по классическим сценариям – резервное копирование на диск, репликация, виртуализация. Но периодически проводим модернизацию, вместе с которой к нам приходят новые технологии. Например, сегодня мы используем флэш-решения только для работы с кэшем и предкэшем. Было бы интересно перевести на флэш-технологии все наши массивы, посмотреть, какое влияние это окажет на бизнес-систему, будут ли бизнес-приложения работать эффективнее. Также очень интересно было бы попробовать использовать программно-определяемые среды.

С точки зрения текущих планов – сейчас мы реализуем новый проект Disaster Recovery 2.0. Мы собираемся по-другому построить решение, используя новейшие технологии Hitachi, а именно –массивы среднего уровня Hitachi VSPG 600 и VSPG 800. У них другая модель лицензирования, что является значительным плюсом с точки зрения эффективности использования финансовых ресурсов.

CNews: Насколько выгодным, по вашему мнению, является использование флэш-технологий?

Сергей Сергеев: Мы пока не проводили таких расчетов. Понятно, что сегодня в классе Hi-End или в решениях корпоративного сегмента, принадлежащих Hitachi, стоимость одного терабайта хранения информации на флэш-массиве достаточно высока. Сейчас появляются и другие, более дешевые решения, но они не кажутся нам такими же надежными, как технологии HDS. Поэтому при внедрении флэш-решений мы будем не только просчитывать стоимость проекта, но и проводить пилотирование решения. Ведь кроме финансовой составляющей, которая, естественно, является немаловажной, существует еще и технологическая – скорость, работоспособность, надежность оборудования и приложений. Думаю, что первый пилотный проект на флэш-технологиях мы сможем запустить уже в 2017 году.

CNews: Пришлось ли вам вносить существенные коррективы в ИТ-стратегию и ИТ-бюджет в последние 2-3 года?

Сергей Сергеев: Мы активно инвестировали в ИТ-проекты в последние три года. Конечно, нам пришлось обратить более пристальное внимание на операционные расходы, оптимизировать часть из них. Что касается капитальных затрат, отмечу: проекты, направленные на развитие компании, не были и не будут остановлены. Та ситуация в экономике, которую мы наблюдаем в последние годы, является прекрасным временем для опережения рынка, достижения новых результатов, если в компании есть для этого возможности, люди и ресурсы. У нас в компании они есть.

ИТ - важная часть бизнеса, без технологий сложно представить любые бизнес-изменения. Во что мы продолжали инвестировать? Мир ускоряется, информационный обмен ускоряется, скорость реакции ускоряется. Если раньше можно было делать проект два года, то сегодня любой проект, длительность которого превышает год, рассматривается очень тщательно. Так что, как правило, мы решаем любые задачи в течение одного года. Например, мы меньше чем за год перешли с Oracle Siebel на SAP CRM для реализации бонусной программы. Это было непросто – ведь программой лояльности охвачены более 18 миллионов клиентов. Все наше планирование направлено на то, чтобы обеспечить необходимую скорость внесения изменений в те фронтальные решения, про которые я говорил. А для этого нужна инфраструктура, способная поддерживать эти изменения. Потому за последнее время мы в 3-4 раза увеличили количество тестовых сред и ресурсов под пилоты.

CNews: Каким образом в инфраструктуре обеспечивается масштабирование? Используете ли вы облачные технологии?

Сергей Сергеев: Мы давно используем виртуализацию, так называемые частные облака. Уровень виртуализации инфраструктуры на сегодняшний день достигает 90%. Более 500 пользователей в центральном офисе работают за виртуальными рабочими столами – у них нет персональных компьютеров, ноутбуков.

Что касается внешних облаков, мы считаем, что на российском рынке пока нет облачных провайдеров, чьи услуги были бы в достаточно степени прозрачны и понятны. Так, за границей много сервисов, которые разработаны под Amazon, однако пока Amazon не представлен в России, а у российских провайдеров подобных сервисов еще не появилось.

Сейчас мы экспериментируем с облачными персонализированными сервисами, например, для организации поиска на сайте. Но с точки зрения инфраструктуры предпочитаем собственные решения – не используем ни Amazon, ни Azure, ни предложения российских провайдеров. Во многом это обусловлено тем, что нам не хочется быть зависимыми от партнера. Кроме того, операционные затраты получаются слишком высокими. Иногда, в зависимости от стоимости сервиса, проще сделать инвестиции, приобрести оборудование и ПО в собственность и спокойно пользоваться ими. Особенно, когда в компании наблюдается период взрывного роста: капитальные затраты – это разовая вещь, и в конечном итоге они оказываются выгоднее постоянных платежей за каждую транзакцию.

Конечно, для тестирования новых решений и совершенствования инфраструктуры мы будем искать баланс между скоростью внедрения сервисов, их стоимостью и эффективностью обслуживания. Возможно, уже в 2017 году мы попробуем использовать облака.

CNews: Занимаетесь ли вы большими данными?

Сергей Сергеев: Как я сказал, мы используем SAP HANA. Туда попадают не только данные аналитики, но и чеки, складские остатки. Это позволяет использовать хранилище для работы с большими данными. Мы строим математические модели, предсказываем потребности клиентов, например, для того чтобы организовать персонализированные маркетинговые рассылки или планировать товарный запас в магазинах.

CNews: Удается предсказывать?

Сергей Сергеев: Однозначно да. Кроме того, мы уже шесть месяцев работаем над совершенствованием математических моделей, и на сегодняшний день у нас есть конкретные бизнес-результаты.

CNews: Вы уже подключились к оператору фискальных данных?

Сергей Сергеев: Компания «М.Видео» участвовала в пилотном проекте ФНС России, так что технология передачи данных у нас уже отработана. Сейчас мы выбираем подходящего оператора фискальных данных, с которым продолжим сотрудничать.

CNews: Видите ли вы перспективы M2M в вашей компании?

Сергей Сергеев: Мониторингом инфраструктуры мы занимаемся уже лет десять и используем для этого недорогое, но очень хорошее решение SolarWinds. Например, у нас осуществляется мониторинг каждого канала связи, и если в нем возникают проблемы, то система автоматически отправляет SMS-уведомление оператору. То же самое касается мониторинга приложений, баз данных, web-серверов, application-серверов – для нас это давно привычные вещи.

Мы выросли до того, чтобы контролировать эффективность бизнес-процессов, и хотим построить систему бизнес-мониторинга. Основной задачей на 2017 год является построение системы мониторинга десяти критичных бизнес-процессов с подробным описанием SLA для каждого их шага. Например, на первый взгляд простой бизнес-процесс – оформление заказа на сайте с самовывозом из магазина – на самом деле состоит из множества шагов: получение информации с сайта, звонок клиенту, подтверждение заказа, логистика доставки товара в нужный магазин, финансовые транзакции. При этом в некоторых городах России, например, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, эта услуга должна быть оказана не более чем за 24 часа. Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать этот бизнес-процесс прозрачным и дать возможность отследить, в какой момент, где и почему произошел сбой.

На сегодняшний день мы попробовали решения, которые упомянуты в отчетах Gartner, но пока окончательно не определились в своем выборе. Скорее всего, это будет не одно, а несколько решений или собственная разработка.

CNews: У вас есть собственный штат разработчиков?

Сергей Сергеев: В ИТ-службе работает около 220 человек, из них около 40 человек – это разработчики.

CNews: Какова доля собственных решений в вашей инфраструктуре?

Сергей Сергеев: В SAP приблизительно 60% собственных доработок. В E-commerce их доля не превышает 20%, в торговой системе – 50%. Как я уже говорил, мы активно привлекаем к работе внешние ресурсы, но при этом считаем, что ключевые компетенции должны оставаться в компании. Поэтому у нас есть как минимум один собственный специалист по каждому направлению – иначе очень тяжело контролировать процесс разработки, обслуживания, администрирования, технической поддержки – всего того, что часто отдают на аутсорсинг.

CNews: Какие технологии ждут нас в будущем?

Сергей Сергеев: Всем хочется иметь большую волшебную кнопку, на которую стоит нажать – и все заработает. И мне кажется, определенные шаги в направлении ее создания уже делаются. Последние два года я работал в сфере развития бизнес-информационных систем, а до этого более 12 лет в инфраструктуре. Сегодня я вижу изменения, которые происходят в сфере разработки – создаются решения, которые включают в себя сразу все: и тестирование, и установку, и разработку, и контейнерные вещи. Мне кажется, что в будущем это превратится в одну кнопку – нажал, все развернулось, протестировалось и работает.

После этого основные усилия будут направлены на персонализацию. Мы все хотим быть уникальными, чтобы с нами разговаривали на нашем языке, чтобы нас узнавали. И мир движется в этом направлении. Выживут только те компании, которые смогут предоставить клиенту максимально персонализированные услуги.

Еще одно направление – это глобализация. Уже сегодня существует ряд компаний – Google, Facebook, Apple – которые очень много знают о тех, кто пользуется их устройствами. Они обладают огромными массивами данных, и это открывает перед ними уникальные возможности. Возникает вопрос, что же, кроме них, останется. Уже сегодня все ждут в Facebook кнопку «Купить», потому что начинают привыкать, что в этой социальной сети можно сделать все.

Но при этом мне, хотя я и ИТ-специалист, хочется сохранить в этой технологичности природу, артистизм, культуру – не уходить полностью в матрицу. Хотя в последнее время мы движемся именно в эту сторону. Современное поколение уже не может жить без смартфона, все более популярными становятся технологии дополненной реальности. Автомобили, которые будут ездить сами, без водителя – это будущее, которое уже рядом с нами. Так что технологии будут развиваться и дальше, правда называться они будут не ИТ, а как-то по-другому.

CNews: Как вы относитесь к идее импортозамещения?

Сергей Сергеев: Мы внимательно смотрим на хорошие сильные решения. К сожалению, сегодня на рынке не так много отечественных продуктов, которые могут конкурировать с зарубежными.

Например, мы с 2005 года используем технологии SAP. Сегодня я вижу примеры борьбы на равных между SAP и «1С». SAP – аудируемая система, которая везде работает одинаково. И если к вам приедет аудитор из «большой четверки», ему достаточно будет запросить необходимые данные в определенном формате для того, чтобы получить результат. И это то, над чем стоит работать «1С». С точки зрения надежности «1С» – это взрослое решение, и ему надо выходить на международный рынок и набирать силу.

Чего не хватает на российском рынке? Хорошего, качественного российского оборудования – я бы с удовольствием покупал отечественные сервера или дисковые массивы. Мы более 15 лет используем отечественные кассовые аппараты от «Штрих-М» и «Атол». Но при этом нужно понимать, что часть их комплектующих не отечественного производства. Например, в кассовом аппарате главное – печатающий принтер, и здесь он от Citizen. Конечно, нам надо повышать локализацию. Например, когда мы выполняли требования закона о персональных данных, то использовали для защиты каналов связи достаточно много отечественных решений – и программных, и аппаратных.

В свое время государство объявило, что проведет интернет во все населенные пункты, где живет более 10 тысяч человек, в течение 5-10 лет. То же самое нужно сделать и сейчас. Если бы у нас была программа, в которой сказано: «Нужно, чтобы через 10 лет каждый жесткий диск или сервер производился на территории Российской Федерации», то мы бы этого добились. Сегодня какие-то шаги в этом направлении делаются, но мне кажется, что у идеи импортозамещения много как сторонников, так и противников.

CNews: Как вы считаете, есть ли технологическая возможность производить все, что необходимо, в России?

Сергей Сергеев: Конечно, мы достаточно серьезно отстали, особенно в микроэлектронике. И с этим надо что-то делать. Я сторонник того, что нужно вкладывать деньги в то, что мы умеем делать хорошо. Пытаться успеть везде бесполезно. Например, мы умеем хорошо писать софт – у нас есть ABBYY, «Лаборатория Касперского», PostgreSQL в некотором смысле тоже российская разработка, множество российских программистов работает за рубежом. Так давайте писать софт!

Что делать с микроэлектроникой – не знаю. Можно пойти по пути Китая – создавать на своей территории заводы и таким образом получать доступ к технологиям. Но стать новаторами в этой сфере, мне кажется, уже не получится.

Тем не менее, надо искать области, где мы могли бы быть конкурентоспособны. В последнее время стартапы российских бизнес-инкубаторов предлагают довольно интересные продукты. Я думаю, именно в этом наше будущее.