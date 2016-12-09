Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных

Компания Hitachi Data Systems (HDS) представила новое решение Hitachi Content Intelligence для анализа разрозненных данных и выработки бизнес-рекомендаций на его основе. С помощью Hitachi Content Intelligence организации могут создать стандартный поисковой инструмент по всей своей ИТ-системе: это повысит производительность сотрудников и облегчит работу с информацией и базами данных.

Hitachi Content Intelligence может подключаться сразу к нескольким источникам, анализировать и преобразовывать хранящуюся там информацию и таким образом делать ее более доступной, а значит полезной. Таким образом, систематизация разрозненных данных способствует их более рациональному использованию. Сотрудники, которые получили доступ к верным и правильно скомпонованным данным, имеют более высокую производительность труда за счет быстрого принятия верных решений.

Сфера применения

В современном мире ценность владения информацией становится все более высокой. Правильная работа с информацией, ее верная и оперативная интерпретация повышают конкурентоспособность компании, способствуют выбору правильной стратегии, верному понимаю своей роли на рынке, а также пониманию плюсов и минусов выбранной бизнес-модели. Быстрый анализ данных позволяет руководителям компаний сосредотачивать свое внимание на важных вещах и держать бизнес под контролем.

Hitachi Content Intelligence является наиболее гибким и всеобъемлющим решением для поиска и аналитики данных. Оно использует привычные интерфейсы и позволяет изучать сложноорганизованные разрозненные данные независимо от того, где они находятся. В итоге ИТ-администраторы и контент-менеджеры могут полностью контролировать информацию, ее источники, а также проектировать процессы и подбирать наиболее действенные решения. Все эти происходит без ущерба для систем управления, контроля и безопасности организации.



Такие крупные компании, как, например, Национальное управление архивами и документацией США, Precision Discovery и Rabobank и др., уже используют программную платформу Hitachi Content Intelligence.



Решение Content Intelligence является наиболее современным дополнением

для платформы Hitachi Content Platform



Источник: HDS, 2016

Возможности Hitachi Content Intelligence

Hitachi Content Intelligence поставляется с множеством функций, однако границы функциональности могут быть расширены с учетом требований конкретной организации. Программное решение настраивается так, чтобы поддержать стандарты безопасности принятые в каждой конкретной организации: то есть во время работы каждый сотрудник получает доступ лишь к тем данным, которые он имеет право использовать.



Использование решения Hitachi Content Intelligence снижает риски, связанные с подозрительными файлами, потерей или недоступностью данных. Также платформа оптимизирует инфраструктуру за счет выявления редко используемых или неактуальных данных, классификации и категоризации данных.

Принципы работы Hitachi Content Intelligence

Hitachi Content Intelligence предоставляет возможности управления качеством информации, что имеет решающее значение для обеспечения сотрудников компании наиболее точными данными.



Платформа Hitachi Content Intelligence может работать с данными в центрах обработки информации, на удаленных объектах и даже на конечных устройствах. Hitachi Content Intelligence также может работать через протокол S3 с данными, которые хранятся в облаке или в локальных файловых системах. Соответствующие связи с данными можно создать с помощью программного обеспечения разработчика.



Hitachi Content Intelligence является гибким программным решением, потому пользователь может развертывать и масштабировать его, начиная с любого базового уровня: платформы без операционной системы, виртуальной машины или облака. Content Intelligence полагается на автоматизацию с помощью докеров и как контейнерное решение дает пользователю возможность переместить обработку данных гораздо ближе к источнику, вместо того чтобы слепо хранить все данные.



Hitachi Content Intelligence поддерживает множественные подключения к данным



Источник: HDS, 2016

Content Intelligence — это не просто поисковая система. Решение можно использовать в качестве настраиваемого инструмента для анализа миграции данных и дальнейшего их перемещения между разными информационными системами. Таким образом можно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, в которых неактуальная информация перемещается в централизованные хранилища данных (прежде всего это Hitachi Content Platform) с возможностью длительного хранения и доступа в будущем.

Быстрый анализ данных

Максимальный эффект достигается, когда Hitachi Content Intelligence и Hitachi Content Platfrom развертываются вместе. Такая система может обеспечить все подразделения компании не только данными, но и возможностью самостоятельно формировать запросы, быстро интегрировать, комбинировать и исследовать любую необходимую информацию. По сути, Content Intelligence создает мультиструктурированные данные и использует пользовательские метаданные для улучшения качества информации, повышая ее актуальность и соотнося с конкретной темой. Эта структура может применяться в течение времени, а не только в момент создания данных.



Content Intelligence может интегрироваться в клиентскую службу обеспечения информационной безопасности и управлять общей производительностью кластера. Контент-менеджеры или лица, ответственные за принятие решений, могут использовать конструктор рабочих процессов для создания схем подключения к источникам данных и использования обработанных данных.



Возможности развертывания Content Intelligence



Источник: HDS, 2016

Специальное решение Hitachi Content Search позволяет использовать полнотекстовый поиск на естественном языке, многоаспектную навигацию, уточнение данных, сортировку и другие расширенные возможности запросов. Поскольку результаты поиска лучше соответствуют запросам пользователя, эффективность работы сотрудников растет, благодаря доступу к данным, которые помогают найти новые пути развития бизнеса. Также правильный анализ данных помогает находить более эффективные способы взаимодействия с клиентами.



Большой объем структурированных данных открывает новые возможности для бизнеса — особенно для компаний, желающих научиться более эффективно распределять собственные ресурсы и использовать возможности информационных технологий. До сих пор зависимость от сложных в использовании систем работы с данными не позволяла расширять и развивать бизнес в нужном направлении. Hitachi создала комплексную централизованную платформу, которая может улучшить качество анализа информации, что в конечном итоге помогает лучше управлять бизнесом и повышать его рентабельность.

